Con Solfrizzi e Savino si ride sulla coppia

foto Fabio Lovino 12:18 - E' in scena fino al 29 gennaio al teatro Manzoni di Milano "Due di noi", tre atti unici, concepiti per essere recitati da un'unica coppia d'attori che raccontano tre emblematiche e paradossali situazioni matrimoniali. Protagonisti due attori amatissimi dal pubblico come Lunetta Savino ed Emilio Solfrizzi. "Un testo che scatena le risate - spiega la Savino a Tgcom24 - perché ognuno può riconoscersi in quelle situazioni". - E' in scena fino al 29 gennaio aldi Milano "", tre atti unici, concepiti per essere recitati da un'unica coppia d'attori che raccontano tre emblematiche e paradossali situazioni matrimoniali. Protagonisti due attori amatissimi dal pubblico comeed"Un testo che scatena le risate - spiega la Savino a- perché ognuno può riconoscersi in quelle situazioni".

Prima pièce scritta da un mostro sacro della drammaturgia come come Michael Frayn ("Rumori fuori scena"), a 40 anni dalla sua prima rappresentazione il testo mantiene una freschezza praticamente inalterata. E ha rappresentato per Solfrizzi l'occasione di tornare al teatro dopo anni di lontananza dalle scene, un ritorno fortemente caldeggiato dalla Savino. " Era un po' che avevo piacere di fare qualcosa con lui in teatro - spiega Lunetta -. Mi è stato proposto questo testo dal regista Leo Muscato, con il quale avevo fatto altre cose in passato, ho pensato che Emilio fosse perfetto. Sono ben contenta che lui lo abbia voluto fare. Credo sia stata una bella scelta".



Per la Savino la commedia non è per niente invecchiata, grazie alla bravura dell'autore. "L'attualità di questo testo è l'attualità di chi sa scrivere - dice -. Un autore come Frayn ha il dono di tratteggiare delle situazioni tipiche che ancora oggi scatenano l'ilarità del pubblico. Perché sono situazioni nelle quali la gente si riconosce".



Dalla coppia con il sistema nervoso logorato dalle notti insonni per colpa del bambino (Black and silver), alla comunicazione di coppia praticamente azzerata che costringe la moglie a un dialogo surreale con il piede del marito (Mr.Foot), fino all'ultima situazione, Chinamen, un vero e proprio virtuosismo drammaturgico e attorale: marito e moglie si ritrovano a dover gestire una cena alla quale hanno invitato, per errore, una coppia di amici da poco separati e il nuovo boyfriend di lei.



Si ride e tanto grazie anche alla prova dei due attori la cui sintonia è ormai rodata da anni di lavori insieme. "Qualcuno ci ha detto che questo non sembra uno spettacolo al debutto - dice Solfrizzi -, per me è il miglior complimento. Con Lunetta c'è una grandissima stima ed è un piacere lavorare con lei. Quando le lanci la palla sulla scena puoi essere certo che te la restituirà subito dopo. C'è un grande divertimento, questo è un testo che ci permette di giocare molto sulle corde del comico e della commedia. Soprattutto il terzo atto, che prende in prestito i meccanismi della farsa alla Feydeau, è una vera prova, anche a livello fisico".



Per tornare al teatro Solfrizzi ha scelto una prova impegnativa ma è stato ripagato completamente. "L'entusiasmo adesso è a mille - spiega -. Mi pesa sempre meno fare lo spettacolo e mi godo i risultati. I primi giorni arrivavo sfinito adesso inizio proprio a godermela. Sono molto contento di avere fatto questa scelta. E poi il pubblico che ride e applaude a scena aperta è la miglior medicina per ogni male".





Massimo Longoni