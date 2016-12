Jackson, i fan denunciano il medico-omicida

foto Da video 10:11 - Il danno sarebbe quello "affettivo", così i fan francesi di Michael Jackson si sono riuniti per fare causa al suo medico, il dottor Conrad Murray, ritenuto colpevole di omicidio involontario e condannato a quattro anni di carcere. La causa sarà esaminata dal tribunale di Orleans, nel centro della Francia, l'11 aprile. - Il danno sarebbe quello "", così idisi sono riuniti per fare causa al suo medico, il dottor, ritenuto colpevole di omicidio involontario e condannato a quattro anni di carcere. La causa sarà esaminata dal tribunale di Orleans, nel centro della Francia, l'11 aprile.

Un centinaio di fan della pop star riuniti nell'associazione "Michael Jackson Community" hanno quindi sporto denuncia per "pregiudizio affettivo" dopo la morte improvvisa della popstar il 25 giugno del 2009 per una overdose di Propofol, un anestetico per l'insonnia.



"Quest'azione è simbolica - ha spiegato il legale dell'associazione, Emmanuel Ludot -. I fan non vogliono necessariamente ottenere una riparazione pecuniaria. Vogliono piuttosto ottenere il riconoscimento del danno 'affettivo' che ha causato la scomparsa di una persona cara".