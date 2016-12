Genesis Rodriguez, sexy rivelazione del 2012

foto Para Todos Correlati DAL VENEZUELA CON CALORE 10:36 - E' la sexy rivelazione del 2012 e farà il suo debutto al cinema nel film "Man on a Ledge". Finora infatti l'attrice venezuelana Genesis Rodriguez aveva partecipato a telenovelas e serial tv. E adesso per la prima volta si confronta con il thriller di Asger Leth (in Italia dal 3 febbraio) e come annuncia a "Para Todos" spera che il mondo la noti per questa pellicola. Di sicuro non passerà inosservato il servizio hot sul magazine. - E' larivelazione dele farà il suo debutto al cinema nel film "". Finora infatti l'venezuelanaaveva partecipato a. E adesso per la prima volta si confronta con ildi(in Italia dal 3 febbraio) e come annuncia a "" spera che il mondo la noti per questa pellicola. Di sicuro non passerà inosservato il servizio hot sul magazine.

"Spero che con questo film l'opinione pubblica americana e internazionale - dice l'attrice - mi conosca meglio e si accorga che esisto anch'io. Questo è il momento più emozionante della mia vita e non vedo l'ora di condividerlo con le persone e continuare a fare quello che sto facendo".



Genesis ha delle bellissime parole per il co-protagonista Will Ferrell: "E' probabilmente la persona più dolce e gentile con la quale io abbia mai lavorato. Ero così nervosa durante la scene d'amore... ma Will era sempre presente". Intanto sta girando "Last Stand" con Arnold Schwarzenegger: "Interpreto una agente dell'Fbi. Arnold è un bravissimo ragazzo, per me è un onore poter lavorare con lui".