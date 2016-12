Primo inedito dei Doors dopo 40 anni

foto Facebook 19:53 - L'anno dei Doors è iniziato ufficialmente lunedì alle ore 18, quando la leggendaria rock band ha fatto ascoltare "She smells so nice", la prima canzone inedita degli ultimi 40 anni, sulla propria pagina Facebook. Il brano, dal 10 gennaio in radio, sarà contenuto in "L.A. Woman - 40th Anniversary", l'ultimo album dei Doors prima della morte di Jim Morrison, che esce il 24 gennaio per la Rhino (doppio cd, doppio LP e versione digitale). - L'anno deiè iniziato ufficialmente lunedì alle ore 18, quando la leggendaria rock band ha fatto ascoltare ", la prima canzonedegli ultimi 40 anni, sulla propria pagina. Il brano, dal 10 gennaio in radio, sarà contenuto in "l'ultimo album dei Doors prima della morte di, che esce il 24 gennaio per la Rhino (doppio cd, doppio LP e versione digitale).

Il brano inedito, composto dalla band originaria (alle tastiere Ray Manzarek, alla chitarra Robby Krieger, alla batteria John Densmore e il cantante Jim Morrison) cattura, durante la registrazione in studio di L.A. Woman, la band in un momento di spontanea gioia, momento in cui Jim Morrison a "piena voce" confluisce da "She smells so nice" al classico "Rock me".



Alla fine della canzone si può sentire Jim Morrison canticchiare "Mr. Mojo Risin", anagramma del suo nome già usato durante il "bridge" del famoso brano "L.A. Woman".