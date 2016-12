Amanda Seyfried come la pornodiva Lovelace

foto Olycom Correlati SUL SET IN CALIFORNIA

14:43

- E' appena tornata single, masi consola con il lavoro. La bella star di Hollywood, infatti, finita la storia con con l'agente immobiliare, si è subito tuffata sul set di "" (ilsulla) a Long Beach, in California. Finora l'attrice si è limitata a girare delle scene in cui appare vestitissima e casta, ma i ciak hot non mancheranno.