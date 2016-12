"Immaturi-Il viaggio" sul podio del box office

foto Ufficio stampa Correlati I PROTAGONISTI DELLA PELLICOLA 12:50 - Dopo la Befana cambia il podio del box office con tre nuove entrate in testa alla top ten della settimana. "Immaturi-Il viaggio", il film sequel di Paolo Genovese con - tra gli altri - Raoul Bova e Ambra Angiolini - conferma i risultati del primo giorno di programmazione e si piazza al primo posto della classifica dei film più visti. Seguto dalle altre due new entry: "J. Edgar" di Clint Eastwood con Leonardo DiCaprio e "Alvin Superstar 3". - Dopo la Befana cambia ildelcon tre nuove entrate in testa alla top ten della settimana. "", il film sequel di Paolo Genovese con - tra gli altri -- conferma i risultati del primo giorno di programmazione e si piazza al primo posto della classifica dei film più visti. Seguto dalle altre due new entry: "" dicone "".

Secondo Cinetel, infatti, in 5 giorni di programmazione "Immaturi-Il viaggio" ha totalizzato 4.497.302 euro in 597 sale. Nel primo giorno sul grande schermo, il 4 gennaio, il film ha incassato 820 mila euro con 549 copie. "J. Edgar" con DiCaprio nel ruolo dell'uomo che rifondò l'Fbi ha invece totalizzato 2.293.290 euro con 416 copie e "Alvin Superstar 3", per i bambini di tutte le età, ha invece raccolto 2.236.699 euro per 375 sale.



Perde tre posizioni e scende dal quarto al settimo posto il cinepanettone "Vacanze di Natale a Cortina" che ha incassato 817.974 euro per 329 sale di programmazione (in 4 settimane ha incassato in totale 11.490.799). "Il gatto con gli stivali 3D", che era primo per incassi retrocede al quarto posto (1.632.598 con 463 sale), seguito dal sequel di "Sherlock Holmes" con Robert Downey Jr (1.469.500 e 401 sale).



L'altra new entry della settimana, la commedia "Finalmente maggiorenni", una sorta di "American Pie" in versione british, si piazza all'ottavo posto con 517.566 euro in 137 sale. Nello scorso weekend, comunque, gli incassi totali sono risaliti arrivando a 16 milioni 155 mila euro (più 44% rispetto al Capodanno "nero"), ma i segnali di crisi restano tutti: rispetto allo stesso week-end dello scorso anno, e con le festività a favore (il 6 è capitato di venerdì), sono calati ben del 23.91%.