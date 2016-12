Gina Carano, lottatrice sensuale sul ring

foto Gq Correlati CARANO HOT SUL RING 12:03 - Occhioni dolci da cerbiatta e una forza da leonessa: Gina Carano sa di certo come mandare ko gli uomini con le sue curve pericolose. Mentre Steven Soderbergh l'ha scelta come protagonista del suo prossimo action movie "Haywire", appare più in forma che mai negli scatti hot di GQ America. Avvolta in sensuali fasce nere, Gina mette in mostra il fisico statuario, modellato da anni di allenamenti e palestra. - Occhioni dolci da cerbiatta e una forza da leonessa:sa di certo come mandare ko gli uomini con le sue. Mentrel'ha scelta come protagonista del suo prossimo action movie "", appare più in forma che mai negli scatti hot di. Avvolta in sensuali fasce nere, Gina mette in mostra il fisico statuario, modellato da anni di allenamenti e palestra.

Tra le corde la Carano appare più che mai a suo agio e sfida l'obiettivo del fotografo con indosso solo bende e guantini neri, che lasciano ben poco all'immaginazione. Un'avversaria temibile sul ring, capace di far girare la testa anche al più concentrato dei lottatori con le sue curve mozzafiato.



Il suo fascino non ha lasciato indifferente neanche il regista Steven Soderbergh, che l'ha scelta come protagonista del suo prossimo action movie, dal titolo "Haywire", dove reciterà a fianco ad alcune stelle del firmamento di Hollywood, tra cui Ewan McGregor e Michael Fassbender.



Nella pellicola Gina interpreta Mallory Cane, una super soldatessa che dovrà scoprire chi la ha incastrata nel corso della sua ultima missione