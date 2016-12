Burton, Scott e Jackson, un 2012 fantasy

foto Ufficio stampa Correlati PRIME FOTO DAI SET 11:02 - Tre fra i più visionari e versatili autori del cinema contemporaneo, come Tim Burton, Peter Jackson e Ridley Scott nel 2012 tornano in mondi fantastici a tutta fantasy, guardando al loro passato. A due anni da "Alice in Wonderland", Burton è di scena con ben due film. Il primo sarà "Dark Shadows" (a maggio negli Usa e in Italia) e raddoppierà con "Frankenweenie". Scott regalerà una sorta di prequel di "Alien" con "Prometheus" e Jackson con "Lo Hobbit". - Tre fra i più visionari e versatili autori del cinema contemporaneo, come Tim Burton,nel 2012 tornano in mondi fantastici a tutta, guardando al loro passato. A due anni da "Alice in Wonderland", Burton è di scena con ben due film. Il primo sarà "" (a maggio negli Usa e in Italia) e raddoppierà con "". Scott regalerà una sorta di prequel di "" con "" e Jackson con "".

Con il suo attore feticcio Johnny Depp, Michele Pfeiffer (già Catwoman per il regista in Batman - Il ritorno, 20 anni fa), Helena Bonham Carter e Eva Green, tratto dall'omonima serie tv gotica in onda negli Usa da metà anni 60 ai primi anni 70. Protagonista è Barnabas Collins (Depp), che dopo essere stato trasformato in vampiro e seppellito vivo da una strega a cui ha spezzato il cuore, Angelique (Eva Green) nel 1752, ritorna al mondo dopo oltre 200 anni, nel 1972, e trova i suoi problematici discendenti coinvolti in ogni sorta di evento soprannaturale. Burton, che come Depp, è un grande fan della serie, ha spiegato che ad affascinarlo "è soprattutto il tono della storia, divertente, ma anche etereo. Cercheremo di rifletterlo nel film".



A ottobre il cineasta raddoppierà con "Frankenweenie" rivisitazione in stop motion 3D (fra le voci, Winona Ryder, Martin Landau e Martin Short) e, come l'originale, in bianco e nero del suo omonimo corto del 1984. La storia, liberamente ispirata a Frankenstein, ha per protagonista un bambino brillante, Victor, che riesce a riportare in vita con imprevedibili conseguenze il suo cagnolino Sparky investito da un'auto. "Il film non sarà uguale al corto. Cercheremo di catturare meglio lo spirito dei disegni originali" ha spiegato Burton. Ridley Scott invece torna alla fantascienza con "Prometheus", una sorta di prequel ideale in 3d di "Alien" (1979), pur non essendoci, ha precisato il regista, un legame diretto con i personaggi, ma solo "tracce del Dna del primo Alien".



Nelle sale Usa a giugno (con un ipotizzabile debutto a Cannes) e in Italia il 14 settembre, la pellicola (di cui è da poco uscito il primo teaser trailer), cosceneggiata da Damon Lindelof (Lost), ha nel cast, fra gli altri, Noomi Rapace, Michael Fassbender, Charlize Theron e Guy Pearce. Nella storia un gruppo di scienziati, dopo nuove incredibili scoperte sull'origine della vita sulla Terra parte per un viaggio spaziale, destinato a diventare un incubo, sulle tracce di un'avanzata razza aliena 'creatrice'.



Rispetto al primo Alien "questo film solleva domande diverse, di ogni tipo" ha detto Scott. Infine, dovrebbe arrivare in Usa e in Italia il 14 dicembre "Lo Hobbit - Un viaggio inaspettato", prima parte del dittico in 3D da 500 milioni di dollari (il secondo film, girato in contemporanea, "The Hobbit: There and Back Again" uscirà nel dicembre 2013), che fa da prequel a "La Trilogia dell'Anello", tratto dal romanzo Lo hobbit di Tolkien (1937), primo libro sulla saga ("Il signore degli Anelli" è stato pubblicato a metà anni 50).



Ai volti amati nella trilogia uscita fra il 2011 e il 2003, composta da "Il signore degli Anelli", "Le due Torri" e "Il ritorno del re", come Ian McKellen, Cate Blanchett, Orlando Bloom, Ian Holm, Christopher Lee, Elijah Wood, Andy Serkis, si aggiunge come protagonista Martin Freeman, nei panni dell'hobbit Bilbo Baggins (lo zio di Frodo, interpretato nella versione più anziana da Ian Holm), che insieme a Gandalf e a 13 Nani parte per andare a riconquistare Erebor, l'antico regno e il tesoro, tolti ai Nani dal drago Smaug.



Jackson all'inizio avrebbe voluto "Lo Hobbit" come parte della Trilogia ma è riuscito a dare il via al film solo dopo 15 anni di contese, anche legali, sui diritti. C'era stata anche una prima partenza nel 2008 con Guillermo Del Toro regista e Jackson produttore. "Si gira per frammenti, sono come pezzi di un puzzle. Poi al montaggio i frammenti iniziano a prendere di nuovo la forma di ciò che avevi nella tua immaginazione - ha spiegato Jackson dopo l'uscita di qualche giorno fa del primo teaser trailer -. Sto girando la versione de Lo hobbit che mi divertirei a vedere".