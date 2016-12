Nuova vita per "The Wall" dei Pink Floyd

foto Ufficio stampa 16:25 - A breve distanza dalla pubblicazione delle edizioni speciali di "The Dark Side Of The Moon" e "Wish you were here", che hanno riportato i Pink Flpyd nella Top 10 delle classifiche di vendite italiane, il 28 febbraio Emi Music pubblichera' le edizioni Immersion, Experience e LP di 'The Wall', l'opera rock piu' famosa del mondo, firmata da Roger Waters. - A breve distanza dalla pubblicazione delle edizioni speciali di "The Dark Side Of The Moon" e "Wish you were here", che hanno riportato i Pink Flpyd nella Top 10 delle classifiche di vendite italiane, il 28 febbraio Emi Music pubblichera' le edizioni Immersion, Experience e LP di 'The Wall', l'opera rock piu' famosa del mondo, firmata da Roger Waters.

Ancora una volta viene data ai fan la grande opportunita' di scoprire le evoluzioni dei brani, dai demo alle esecuzioni dal vivo, che hanno composto uno degli album più importanti della storia della musica ed il secondo più venduto dei Pink Floyd dopo "The Dark Side Of the Moon".



L'edizione in box deluxe "Immersion" comprenderà l'album originale rimasterizzato in digitale (doppio cd), "Is there anybody out there - The Wall live" rimasterizzato in digitale (doppio cd), due cd di registrazioni inedite con estratti dai demo originali dell'album di Roger Waters, i demo di "Confortably Numb" e "Run Like Hell" realizzati da David Gilmour e le prime registrazioni dei brani da parte della band.