Swift e Seyfried, che coppia!

foto Tgcom24 15:56 - Una è la star della musica country, l'altra è la sexy protagonista di "Mamma mia". Entrambe (Taylor Swift e Amanda Seyfried) sono in trattativa per entrare nel cast del film di Tom Hooper "Les miserables". Le due si apprestano a far parte dell'atteso film musicale che vede già ingaggiati Hugh Hackman, Russell Crowe, Sacha Baron Cohen, Anne Hathaway ed Helena Bonham Carter.

Le riprese dovrebbero iniziare in primavera, mentre nelle sale arriverà a dicembre 2012. Il sito BroadwayWorld.com ha confermato che la Swift dovrebbe interpretare il ruolo di Eponine, mentre la Seyfried potrebbe calarsi nella parte di Cosette.



Precedentemente in lizza per il ruolo di Eponine c'erano Scarlett Johansson ed Evan Rachel Wood. Quello di Cosette è uno dei ruoli cardine della storia, figlia di Fantine, interpretata da Anne Hathaway, adottata da Jean Valjean (Hugh Jackman), s'innamora di Marius (Eddie Redmayne), che ha infranto il cuore di Eponine, forse il ruolo della Swift se accetterà la parte. Per Taylor Swift, questa potrebbe essere la prima significativa esperienza davanti alla macchina da presa.