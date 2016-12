Meryl Streep: "Fare la Thatcher? Scoraggiante"

foto Olycom Correlati L'ATTRICE ALLA PRIMA DI LONDRA 13:18 - Mettersi nei panni di Margaret Thatcher per Meryl Streep non è stato facile. Anzi. L'attrice, che per il film "The iron lady" è già è stata nominata per un Golden Globe e molto probabilmente avrà la sua 17esima nomination agli Oscar, all'anteprima europea di Londra (in Italia arriva il 27 gennaio) dice senza mezzi termini: "E' stato molto scoraggiante perché sono del New Jersey, ma ho sentito qualcosa di ciò che deve aver provato". - Mettersi nei panni dipernon è stato facile. Anzi. L'attrice, che per il" è già è stata nominata per une molto probabilmente avrà la sua 17esima nomination agli, all'europea di(in Italia arriva il 27 gennaio) dice senza mezzi termini: "E' stato moltoperché sono del New Jersey, ma ho sentito qualcosa di ciò che deve aver provato".

Quella di Meryl è stata una grande sfida, in cui la sua esperienza personale l'ha aiutata molto a capire la lotta del primo ministro donna della Gran Bretagna. La Streep, che ha vinto l'Oscar per "Kramer vs Kramer" e per "La scelta di Sophie", ha raccontato che la sua esperienza giovanile, di quando è stata una delle poche donne al Darmouth college di New Hampshire, l'ha aiutata a capire l'isolamento della Thatcher.



Nel 1970, infatti, l'attrice trascorse un periodo come studentessa in un collegio per soli uomini, divenuto misto solo nel 1972: "C'erano 60 donne e seimila uomini. Ho avuto un piccolo flashback di quel momento, ha fatto parte del lavoro emozionale su me stessa". Il film è solo in parte storico, non risulta centrale la politica della lady di ferro, piuttosto si concentra sull'aspetto umano, partendo dalla Thatcher di oggi di 86 anni, rimasta vedova dalla morte del marito Denis, che guardando indietro alla sua vita, vede un cammino che va da figlia di un droghiere di provincia, fino al comando di un partito conservatore dominato da uomini ricchi. "The iron lady è più un dramma domestico che politico", dice Meryl.



In molti però non hanno amato la rappresentazione dell'ex leader come una donna fragile, anziana che soffre di demenza. Ma la Streep sostiene che le critiche siano sbagliate: "Se Margaret Thatcher avesse sofferto di un problema alle gambe o ai polmoni nessuno avrebbe detto niente, mentre la fragilità mentale nella nostra cultura sembra essere più vergognosa. E' vergognosa? Io penso di no. Non credo che la cosa dovesse essere nascosta".