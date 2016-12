Reese Witherspoon, sirena provocante

12:03 - Sdraiata in spiaggia con un body sexy e poi a bordo di un'auto mentre pensierosa mostra il décolleté generoso. Per Reese Witherspoon il 2012 comincia all'insegna di un servizio sensuale (con tanto di cover di febbraio) per "Elle" Usa. La bella attrice 35enne racconta il modo inedito in cui ha incontrato il suo secondo marito, l'aitante manager delle star Jim Toth, che l'ha salvata dalle avance di un amico ubriaco.

"Questo tizio era davvero ubriaco e ha cominciato ad additarmi - racconta Reese - si è messo in una posizione ridicola, gridandomi contro. Mi additava e diceva 'tu non sai chi sono io'. E io ho replicato... certo, non ti ho mai visto prima". A quel punto è intervenuto Jim, che come un moderno principe azzurro, l'ha salvata dalla situazione imbarazzante.



"Mi ha detto di perdonare il suo amico - continua l'attrice - perché era stato appena lasciato da una donna. E lì ho pensato questo Jim era fantastico, ha tirato fuori un amico dai guai". Dopo il divorzio burrascoso con Ryan Phillippe (hanno due figli), finalmente la Witherspoon è diventata consapevole del suo fascino e assicura: "Quando ero più giovane non capivo cosa ci trovassero in me gli uomini. Ora ne sono consapevole e felice".