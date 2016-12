L' "Orchestra di fuoco" accende il Salento

foto Ufficio stampa Correlati ASPETTANDO LA FOCARA 12:54 - Sono trenta gli artisti di fama internazionale che il 16 gennaio si riuniranno intorno al falò più grande del Mediterraneo a Novoli (Lecce) in occasione della "Fòcara", un evento che scalderà la notte salentina con danze e buona musica. L' "Orchestra di fuoco" - questo il nome dell' ensemble - è composta da musicisti italiani e stranieri: tra questi spiccano i nomi di Daniele Silvestri, Roy Paci, Moni Ovadia e Shantel. - Sono trenta gli artisti di fama internazionale che ilsi riuniranno intorno alfalò più grande del Mediterraneo a Novoli (Lecce) in occasione della "", un evento che scalderà la notte salentina con danze e buona musica. L' "" - questo il nome dell' ensemble - è composta da musicisti italiani e stranieri: tra questi spiccano i nomi di

La manifestazione, che durerà fino alle prime luci dell'alba, si propone come un'occasione di festa, ma è anche un modo per riscoprire antichi rituali legati al territorio.

Oltre alle note dell' "Orchestra di fuoco", composta da nomi di spicco del panorama musicale internazionale, ci sarà anche spazio per momenti dedicati all'arte, all'enogastronomia e alla tradizione.



Il falò, di 25 metri di altezza e 20 di diametro, è realizzato con circa 80mila fascine di tralci di vite secchi provenienti dai feudi del Parco del Negroamaro, sapientemente legate e posate con tecniche tramandate gelosamente di padre in figlio



Promossa da Regione Puglia, Provincia di Lecce e Comune di Novoli in collaborazione con numerosi partner pubblico-privati, "La Fòcara" è stata inserita tra i beni della cultura immateriale della Regione Puglia e partecipa alla catalogazione Ministeriale per il riconoscimento dell'Unesco quale Patrimonio Intangibile dell'Umanità, da valorizzare e tutelare.