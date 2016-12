Maria Antonietta sbarca a Berlino

foto Ufficio stampa Correlati SUA MAESTA' DIANE

I NUDI DELLA KRUGER SUL GRANDE SCHERMO 11:11 - La 62° edizione del Festival di Berlino si aprirà il prossimo 9 febbraio con la pellicola "Farewell, My Queen" ("Les Adieux à la Reine"), interpretata da Diane Kruger, già vista sugli schermi in "Troy" e "Inglourious Basterds". Il film, adattamento del romanzo omonimo di Chantal Thomas, è diretto da Benoit Jacquot e ripercorre i primi giorni della Rivoluzione francese attraverso gli occhi della servitù di Versailles. - La 62° edizione del Festival di Berlino si aprirà il prossimo 9 febbraio con la pellicola "" ("Les Adieux à la Reine"), interpretata da, già vista sugli schermi in "Troy" e "Inglourious Basterds". Il film, adattamento del romanzo omonimo di Chantal Thomas, è diretto dae ripercorre i primi giorni dellaattraverso gli occhi della servitù di Versailles.

La Kruger, che vestirà i sontuosi panni di Maria Antonietta, sarà affiancata dalla bella Lèa Seydoux ("Midnight in Paris"), nel ruolo di Sidonie Laborde, lettrice di sua maestà. A completare il cast Virginie Ledoyen ("Army of Crime"), che presterà invece il volto alla Duchessa di Polignac, amica strettissima della Regina.



Nella pellicola il regista francese Benoit Jacquot propone una visione inedita e quanto mai ironica della Rivoluzione, adottando il punto di vista della servitù di Versailles, senza precludersi qualche frecciatina diretta alla società contemporanea.



Diane Kruger si preannuncia essere una regina di Francia cupa e preoccupata, costretta ad abbandonare il bel mondo dorato in cui aveva vissuto fino a quel momento per incamminarsi verso la ghigliottina.



Molto lontana, quindi, dalla sovrana portata sugli schermi solo qualche anno fa da Kirsten Dunst in "Marie Antoniette", in cui la vita di corte veniva invece presentata come un grande carosello dalle sfumature pop.



Il film, in concorso al 62° Festival di Berlino, è un adattamento dell'omonimo romanzo di Chantal Thomas.