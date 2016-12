I padri disperati di Carlo Verdone

foto Olycom 15:48 - Stavolta Carlo Verdone prova a far ridere, con garbo, su un tema scottante: i padri separati, ex mariti vittime di donne arpie. In "Posti in piedi in paradiso" (nelle sale dal 24 febbraio) Verdone, Pier Francesco Favino e Marco Giallini sono tre papà con figli a carico che per limitare le spese decidono di convivere. Nel cast Micaela Ramazzotti, Nicoletta Romanoff, Diane Fleri e il figlio del regista, Paolo. E un cameo dell'imitatrice Gabriella Germani. - Stavoltaprova a far ridere, con garbo, su un tema scottante: i, ex mariti vittime di donne arpie. In "" (nelle sale dal) Verdone,sono tre papà con figli a carico che per limitare le spese decidono di. Nel caste il figlio del regista, Paolo. E un cameo dell'imitatrice

Ulisse (Verdone), ex discografico di successo, Fulvio (Favino), critico cinematografico degradato al gossip, e Domenico (Giallini) prima imprenditore e ora agente immobiliare di serie b che arrotonda il lunario facendo il gigolò (in questo aiutato da forti dosi di viagra) sono tre padri disperati che si ritrovano, per necessità, ad affittare un appartamento insieme. Inizia così la loro convivenza e la loro amicizia, ma anche il loro riscatto nonostante un finale malinconico.



"Il tema del film è una vera emergenza sociale - dice Verdone - quella dei mariti separati e divorziati che vedono gran parte del loro stipendio andare a sostegno delle loro mogli e figli creando così un'ulteriore categoria di nuovi poveri. Una cosa di cui si è parlato molto negli ultimi due anni e che ha visto nascere associazioni di mariti separati, una casa dei padri separati. Insomma per chi si ritrova a vivere con 400 o 500 euro è una vera tragedia".



Comunque il regista e attore romano sottolinea: "Non è un film contro le mogli, contro le donne, anche perché almeno due mariti protagonisti nel mio film se la sono meritata questa situazione, ma ad esempio nel caso del mio personaggio non è proprio così, c'è stato un accanimento contro di lui". Ci sono insomma ragioni anche da parte del mondo maschile? "Ci vorrebbe una sorta di grande equilibrio nel giudicare certi caso. Anche se il marito ha torto bisogna calcolare comunque la sua reale disponibilità a pagare. Certe volte tante sentenze sono davvero troppo spietate".



D'altronde i suoi film nascono sempre dalla realtà: "Amo osservare quello che mi circonda estrapolare alcuni messaggi e rivisitarli con ironia. Cerco insomma di fare la commedia canonica, come fa anche Virzì. Mescolare temi drammatici e ironia. E' il caso anche di 'Posti in piedi in Paradiso' che ha un finale malinconico, ma anche aperto alla speranza. Perché alla fine, come si vedrà nel film, saranno i figli in qualche modo a salvare quei padri che sono molto spesso meno maturi di loro".