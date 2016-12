I sonetti "sgangherati" di Jovanotti

foto LaPresse

15:53

- Dopo la "Serenata rap", ilposta sui suoi profilidei brevi componimenti letterari dedicati tra gli altri alla nonna e alla gente. "Mettendo un po' di ordine tra i miei files trovo cose scritte un anno fa, ve le posto, così, in tempo reale. Sono abbozzi di idee, appunti, spunti, cose da buttare, magari da buttare in un campo che non si sa mai che germoglino..."..