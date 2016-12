Make Up vietato per Sandra Bullock

foto Ap/Lapresse Correlati ATTRICE SEMPRE SEXY 11:28 - Sarà una Sandra Bullock al naturale quella che vedremo in "Gravity", l'atteso thriller sci-fi di Alfonso Cuaron ("I figli degli uomini"). Lo rivela il quotidiano "Usa Today". E' la stessa Sandra Bullock a rivelare alla testata come la scelta di non usare make-up sul viso sia stata pretesa da Cuaron al fine di rendere ogni scena più cruda e vera possibile. - Sarà unaal naturale quella che vedremo in "", l'atteso thriller sci-fi di("I figli degli uomini"). Lo rivela il quotidiano "Usa Today". E' la stessa Sandra Bullock a rivelare alla testata come la scelta disul viso sia stata pretesa da Cuaron al fine di rendere ogni scena più cruda e vera possibile.

"Usa Today" ironizza sul fatto che la prima pellicola in 3D del regista messicano coincida anche con la rinuncia al più antico degli effetti speciali: il trucco.



D'altro canto di effetti ce ne saranno in abbondanza. Infatti, a detta di molti colleghi del regista che hanno potuto visionare parte del girato (Guillermo Del Toro in primis), Cuaron farebbe un uso assolutamente innovativo di digitale e di CGI. Tra le altre particolarità, "Gravity" avrebbe inoltre quella di essere girato con pochi stacchi e moltissimi piani-sequenza, una vera e propria rarità a Hollywood. Ovviamente tutto questo alimenta le attese per il film e fa gioco alla promozione.



In uscita nelle sale americane il 21 novembre 2012, "Gravity" è stato paragonato da alcuni a un "Open Water" nello spazio: Sandra Bullock è un medico al suo primo viaggio spaziale a bordo di uno Shuttle pilotato da George Clooney che, al contrario, di esperienza di volo ne ha maturata fin troppa ed è al suo ultimo viaggio prima di ritirarsi. Una missione di routine che si trasforma ben presto in un disastro, con i due protagonisti che si ritrovano a fluttuare nello spazio, isolati dalla Terra, con scarse possibilità di essere recuperati, ossigeno e tempo in calo per riuscire a trovare un modo per salvarsi.