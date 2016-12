foto Ap/Lapresse Correlati "CICCIO" AXL SUL PALCO A RIO 15:17 - I Guns N' Roses di nuovo insieme? Potrebbe non essere più un sogno. L'occasione potrebbe presentarsi il prossimo 14 aprile, quando la band entrerà nella Rock And Roll Hall of Fame. Già Axl in passato si era mostrato favorevole a una rimpatriata e lo stesso proposito arriva ora anche dal chitarrista Slash. Quest'ultimo, dalle pagine di Esquire, ha fatto sapere di essere pronto a tornare a suonare al fianco degli altri componenti. - I Guns N' Roses di nuovo insieme? Potrebbe non essere più un sogno. L'occasione potrebbe presentarsi il prossimo, quando la band entrerà nella. Giàin passato si era mostrato favorevole a una rimpatriata e lo stesso proposito arriva ora anche dal chitarrista. Quest'ultimo, dalle pagine di, ha fatto sapere di essere pronto a tornare a suonare al fianco degli altri componenti.

La band, che negli anni 80 e 90 ha scritto canzoni destinate ad entrare nella storia della musica come "Paradise City", "Sweet Child O' Mine", "November Rain" e "Welcome to the Jungle", sembra essere sempre più vicina a una reunion.



In un intervista ad "Esquire" il chitarrista Slash ha infatti dichiarato : "La divisione che c'è stata fra me e Axl è stata silenziosa. Ma dato che c'era molta attenzione attorno allo scioglimento della band, si è creato questo mostro che ha portato a un'animosità che non era il mio obiettivo".



Anche Axl, il frontman del gruppo, nei mesi scorsi non aveva escluso la possibilità di tornare in attività con i vecchi compagni Slash, Duff McKagan e Izzy Stradlin, nel caso la band fosse entrata nel Rock'n'roll Hall of Fame.



Ora che la nomina per la prestigiosa istituzione è arrivata i Guns onoreranno la promessa?