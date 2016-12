Rachel McAdams, sexy tra i fornelli

11:15 - Se non avesse fatto l'attrice Rachel McAdams avrebbe sicuramente gestito un ristorante. Non che la protagonista di "Sherlock Holmes: gioco di ombre" sappia cucinare (non le è servita neppure l'esperienza durata tre anni da "McDonald's"), ma l'attrice 33enne sembra ossessionata dalla cucina, così eccola in pose sexy tra i fornelli (e non solo) per "Glamour" che le dedica la copertina: "Non sarò una cuoca modello, ma una ricetta la so seguire...".

Con l'ultimo film ha sbancato i botteghini di mezzo mondo e Rachel festeggia regalando ai fan delle pose piccanti in cui mostra senza imbarazzo le splendide gambe e ammicca con ironia davanti all'obiettivo.



L'attrice racconta particolari inediti della sua vita, a cominciare dall'esperienza da "McDonald's": "Ci ho lavorato per ben tre anni. Anche mia sorella e mio fratello hanno lavorato lì. Mia sorella era la mia manager! E' stata una bella esperienza, ma ho avuto un po' di disturbi ossessivi-compulsivi e mi lavavo continuamente le mani. Per questo perdevo un sacco di tempo e mia sorella mi rimproverava. Non sono stata una brava impiegata, ho rotto la macchina del succo d'arancia una volta".



Ma la cucina per McAdams è sempre stata una passione: "Se non avessi avuto la fortuna di recitare di sicuro avrei gestito un ristorante. Non sono una cuoca incredibile, ma posso seguire una ricetta". Quanto agli amori, la protagonista di "Sherlock Holmes" preferisce ricordare le cotte adolescenziali: "Ero innamorata dei personaggi di 'General Hospital', e chi potrebbe mai dimenticare Josh Brolin in The Goonies?".