Bugie e corna, gli "Immaturi" vanno in vacanza

Le debolezze, i dubbi, i piccoli smarrimenti. L'occasione per misurare i propri limiti stavolta è un viaggio in Grecia, destinazione Paros, l'isola dei latin lover. Squadra che vince non si cambia, così riecco Raoul Bova, Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Ricky Memphis, Barbora Bobulova, Paolo Kessisoglu e Anita Caprioli alle prese con infedeltà, corteggiamenti e malattie nel nuovo film di Paolo Genovese "Immaturi - Il viaggio" nelle sale dal 4 gennaio.

Giorgio (Bova), sposato a Marta (Luisa Ranieri), incinta, e Lorenzo (Memphis) prossimo al matrimonio con Luisa (Barbora Bobulova) sono 'tentati' da due spagnole (Aurora Cossio e Rocio Munoz) e poi vengono presi dai sensi di colpa; Virgilio (Paolo Kessisoglu) con l'aiuto di Eleonora (Anita Caprioli), che sta affrontando un tumore, corteggia via sms una donna mai incontrata; il seduttore Piero (Luca Bizzarri) non sopporta l'essere, per una volta, sedotto e abbandonato (l'episodio ha ispirato il brano originale di Daniele Silvestri nel film, Il viaggio); Francesca (Ambra Angiolini) non riesce a vivere il viaggio dei suoi sogni.



"Non importa quanti anni tu abbia, c'è sempre una prova di maturità da superare", puntualizza il regista che presenta il sequel del film che sul faticoso passaggio all'età adulta di un gruppo di quarantenni - tutti ex compagni di scuola - aveva costruito il suo inaspettato successo ("Immaturi" ha guadagnato più di quindici milioni di euro).



La nuova pellicola - come sottolinea Genovese - "è una commedia che, nel voler essere assolutamente distinta dalla prima, sa affrontare temi seri e meno seri senza perdere mai la leggerezza". Come il tumore al seno con cui deve fare i conti il personaggio di Anita Caprioli, che aggiunge: "Era un argomento delicato. Il bello è che è stato affrontato come tutti gli altri".



E a proposito di patologie che dire della cleptomania di cui fa sfoggio la Angiolini "passata dalla sessuomania a un'altra sindrome ossessivo-compulsiva. Come spesso avviene nella realtà", spiega il regista. Ambra, dalla sua, dichiara che le piace rubare: "Certo, adesso non potrò più farlo, avrò tutti gli occhi dei negozi addosso". E se Luca e Paolo sono già proiettati sul Festival di Sanremo, Raoul Bova esprime non poche perplessità sul suo personaggio: "Non mi piaceva all'inizio la sua abitudine a fuggire le responsabilità. Poi pian piano l'ho capito. Ho sempre pensato che un'infedeltà andasse confessata. Invece ho capito che può essere un modo di scaricare i propri sensi di colpa sull'altro".



La prova di maturità più importante però riguarda il film: saprà bissare il successo del precedente? E sul cinema italiano che va bene in patria ma non ha mercato all'estero, che dire? Giampaolo Letta, ad di Medusa, dice che "la situazione è così ovunque in Europa, ad eccezione della Francia che ha una ramificazione negli altri territori invidiabile e di lunga data. Noi di Medusa stiamo iniziando a fare i primi passi, come dimostrano le coproduzioni che abbiamo attivato negli ultimi anni, da 'This Must Be the Place' al nuovo di Bertolucci". Intanto americani e francesi vorrebbero comprare i diritti per rifare a modo loro il primo "Immaturi".