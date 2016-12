Di Caprio nei panni dell'ex capo gay dell'Fbi

foto Dal Web Correlati IRRICONOSCIBILE SUL SET 13:00 - I capelli bianchi, il fisico appesantito, lo sguardo da duro che si addice all'uomo più potente d'America per cinquant'anni. Il 4 gennaio arriva in Italia "J. Edgar", il nuovo film di Clint Eastwood in cui un Leonardo Di Caprio veste i panni del discusso direttore dell'Fbi, J. Edgar Hoover. Un uomo che non si è fermato davanti a niente, spesso infrangendo le regole, e che ha fatto scandalo per la relazione gay con il socio Clyde Tolson (Armie Hammer). - I capelli bianchi, il fisico appesantito, lo sguardo da duro che si addice all'uomo più potente d'America per cinquant'anni. Il 4 gennaio arriva in Italia "", il nuovo film din cui unveste i panni del discusso direttore dell'Fbi,. Un uomo che non si è fermato davanti a niente, spesso infrangendo le regole, e che ha fatto scandalo per lacon il socio).

In realtà il film non farà luce sulla tanto chiacchierata storia omosessuale, e lo stesso Eastwood a "EW" ha dichiarato: "Alcune persone potrebbero interpretare la loro come una storia tra omosessuali. Altri potrebbero dire che erano solo degli amici inseparabili. O forse si tratta di una storia d'amore senza essere gay, non so. Di sicuro la loro storia non si basa sull'ovvietà".



D'altronde il compito della pellicola è quella di puntare i riflettori su un personaggio così potente quanto controverso. Ossessionato dalla sicurezza, Hoover non si fa scrupolo di utilizzare le informazioni che ha raccolto per esercitare la sua autorità sui leader più importanti. Ottenendo quindi una grande influenza e costruendosi una reputazione intoccabile. Per questo è stato a capo dell'Fbi per cinquant'anni, fino alla sua morte nel 1972.



In quegli anni oltre a collezionare successi (la cattura dei gangster John Dillinger e George Kelly) viene accusato anche di violazione dei diritti civili nelle indagini effettuate durante il maccartismo (Charlie Chaplin ne fu vittima) e messo sotto processo per le indagini "negligenti" sull'assassinio di J. F. Kennedy.