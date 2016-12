Russell Brand, star già a 19 anni

foto LaPresse Correlati L'ATTORE IERI E OGGI 13:08 - Aveva solo 19 anni e Russell Brand muoveva i primi passi nella serie tv per ragazzi della Bbc "Mud". L'attore, oggi 36enne, aveva i capelli corti e un visino acqua e sapone. La popolarità e il divorzio eccellente da Katy Perry erano ancora lontani. Famoso per controversie che lo hanno accompagnato nei media inglesi (nel 2008 venne licenziato dalla Bbc dopo una telefonata burla) si è appena separato dalla moglie dopo solo un anno di matrimonio. - Aveva solo 19 anni emuoveva i primi passi nellaper ragazzi della Bbc "". L'attore, oggi 36enne, aveva i capelli corti e un visino acqua e sapone. La popolarità e ileccellente daerano ancora lontani. Famoso per controversie che lo hanno accompagnato nei media inglesi (nel 2008 venne licenziato dalla Bbc dopo una telefonata burla) si è appena separato dalla moglie dopo solo un anno di matrimonio.

Nel 2009 Russell ha condotto gli "MTV Video Music Awards" e proprio in quell'occasione ha conosciuto la cantante. Ma il matrimonio, celebrato in stile Bollywood in India il 23 ottobre del 2010, è durato poco più di dodici mesi.



Il 30 dicembre del 2011 Brand ha infatti presentato i documenti per la separazione al tribunale di Los Angeles citando "differenze inconciliabili": è stato lui a prendere l'iniziativa su richiesta di Katy, perché i genitori di lei, Mary e Keith Hudson, sono entrambi pastori cristiani evangelici, e lei è stata cresciuta ritenendo il divorzio sbagliato. "Tristemente, io e Katy siamo arrivati alla fine del nostro matrimonio. L'adorerò per sempre e so che rimarremo amici", ha detto l'attore.