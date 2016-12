Elton John: "Per il mio film voglio Timberlake"

11:25 - Arriva il film sulla vita di Elton John. Il cantante, durante un intervista al "Los Angeles Times", ha dichiarato che sono in pieno corso d'opera i lavori di "Rocket Man" (titolo provvisorio), il biopic che trasporterà sul grande schermo la sua carriera. Per quanto riguarda l'attore che lo farà vivere al cinema ha già pronto il nome. "Ho fatto una lista dei desideri - ammette la star -. Il numero uno dell'elenco è Justin Timberlake".

"Abbiamo già un regista, ora il problema è ottenere una sceneggiatura che rispecchi i nostri desideri" confessa il cantante. "Lee Hall - già autore di Billy Elliot - si sta occupando dello script, conclusa questa fase metteremo insieme il cast".



L'artista britannico descrive il progetto come una sorta di jukebox musicale, che racconta la nascita del suo successo attraverso le hit che l'anno reso celebre, tra cui "Your Song" e "Goodbye Yellow Brick Road", a cui si andranno ad aggiungere un paio di canzoni inedite.



Elton, famoso per il suo stile di vita eccentrico, ha le idee molto chiare anche sul taglio da dare al film e dichiara: "Non voglio che sia una normale biografia, perchè la mia vita non è mai stata normale".