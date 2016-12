Aretha Franklin, terzo matrimonio in vista

11:26 - Aretha Franklin, 69 anni, convolerà a nozze la prossima estate con l'amico di sempre William "Willie" Wilkerson. La regina del soul, con autoironia, ha dichiarato "Non sono incinta". Un legame solido quello con il suo Willie, che si basa su una lunga amicizia tramutata lentamente in amore. La coppia si giurerà amore eterno la prossima estate, probabilmente a Miami Beach, in Florida.

La Franklin, che è già stata sposata due volte, ha simpaticamente fugato qualsiasi dubbio circa la decisione di convolare a nozze con il suo compagno William 'Willie' Wilkerson, dichiarando a mezzo stampa di non essere in dolce attesa.



La data delle nozze non è ancora certa, ma la coppia sta pensando di sposarsi in estate, nella splendida cornice di Miami Beach, in Florida.



In casa Franklin, però, fervono già i primi preparativi; per il ricevimento Aretha sta valutando l'idea di uno yacth privato, mentre per il confezionamento dell'abito nuziale sta valutando diversi stilisti tra cui Vera Wang, Valentino e Donna Karan.