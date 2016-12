Dal Boss a Kravitz, tutti i live in Italia

foto Tgcom24 13:12 - Per gli amanti della musica live sarà un 2012 indimenticabile. I big della musica internazionale faranno infatti tappa in Italia e ce ne sarà per tutti i gusti. A partire da Bruce Springsteen che oltre al concerto di San Siro (il 7 giugno) regalerà una tappa a Firenze e Trieste. E ancora Lenny Kravitz, Noel Gallagher, i Simple Minds e i mitici Black Sabbath. Fino a James Taylor che ha in calendario ben dieci performance italiane. - Per gli amanti dellasarà unindimenticabile. I big della musica internazionale faranno infatti tappa in Italia e ce ne sarà per tutti i gusti. A partire dache oltre al concerto di(il 7 giugno) regalerà una tappa a Firenze e Trieste. E ancora, ie i mitici. Fino ache ha in calendario ben dieci performance italiane.

Per festeggiare alla grande il giorno di San Valentino, cosa c'è di meglio che assistere al concerto dei "The Wailers"? La vera band di Bob Marley capitanata da Familyman, che ha affiancato Bob nella scrittura dei pezzi più famosi, dà appuntamento il 14 febbraio all'Estragon di Bologna per l'unica data italiana. I fan dei Simple Minds invece non potranno lasciarsi sfuggire il concerto all'Alcatraz di Milano del 28 febbraio.



Mentre, dopo il sold out milanese a novembre, Noel Gallagher torna in primavera. Con la sua nuova band, gli High Flying Birds, sarà il 13 marzo all'Atlantico di Roma. James Taylor invece regalerà ben dieci i concerti, a marzo. Il cantautore californiano con 40 dischi d'oro e 5 Grammy all'attivo sarà il 6 a Napoli, l'8 a Catania, il 10 a Lucca, il 14 a Brescia, il 16 a Milano (Arcimboldi), il 19 a Torino, il 20 a Bologna, il 24 a Padova, il 30 e il 31 a Roma (Auditorium). Sempre a marzo (il 18) i Korn si esibiranno all'Alcatraz di Milano per presentare i brani del loro nuovo album, "The Path Of Totality".



Tre le date per David Sylvian, idolo pop a cavallo degli anni 80 con i Japan. Il primo marzo sarà a Padova, il 2 a Milano (Conservatorio) e il 5 a Bologna. Atteso ritorno, il 6 maggio al Teatro degli Arcimboldi di Milano, per i Tangerine Dream, la migliore synth band del mondo secondo il "New York Times". Ma il 7 giugno a San Siro arriva il Boss (40 mila fan si sono già assicurati i posti allo stadio milanese). Bruce Springsteen, impegnato con la mitica E-street Band per il primo world tour dopo la scomparsa del sassofonista Clarence Clemons, si esibirà anche il 10 giugno a Firenze (Stadio Artemio Franchi) e l'11 a Trieste (Stadio Nereo Rocco).



Il 24 giugno, sempre a Milano, i quattro membri originali di Black Sabbath (Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward) saranno gli headliner di Gods of Metal 2012. Il 29 giugno sarà la volta di Tom Petty and The Heartbreakers, ospiti del "Lucca Summer Festival". Una performance che segna il ritorno in Europa dopo 20 anni della celebre R&R band americana. Luglio vedrà due concerti dei Blink 182: il punk-rock trio californiano sarà il 3 al Mediolanum Forum di Assago e il 4 a Summer Festival di Lucca. La band di Glasgow capitanata da Jim Kerr ha deciso di fare un tour in venue di dimensioni ridotte, dove riproporrà solo materiale tratto dai loro primi cinque album. Ma c'è grande attesa anche per il "Black And White Tour" di Lenny Kravitz, che torna in Italia con tre date: il 16 luglio a Sarzano, il 17 all'Ippodromo delle Capannelle a Roma e il 19 al Castello Sforzesco di Vigevano.