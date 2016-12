Orso d'Oro alla carriera per Meryl Streep

foto Ap/Lapresse 16:27 - Meryl Streep riceverà l'Orso d'Oro alla Carriera al prossimo festival del Cinema di Berlino. Il premio le sarà consegnato il 14 febbraio in occasione della proiezione del suo ultimo lavoro "La lady di ferro", in cui l'attrice interpreta il ruolo di Margaret Thatcher. Il Festival farà un omaggio all'attrice con una serie di film tra cui "Kramer contro Kramer", "La scelta di Sophie", "La mia Africa", "I ponti di Madison County" e "La lady di ferro". riceverà l'al prossimo festival del Cinema di. Il premio le sarà consegnato il 14 febbraio in occasione della proiezione del suo ultimo lavoro "", in cui l'attrice interpreta il ruolo di. Il Festival farà un omaggio all'attrice con una serie di film tra cui "Kramer contro Kramer", "La scelta di Sophie", "La mia Africa", "I ponti di Madison County" e "La lady di ferro".

"Meryl Streep è un'artista brillante ed eclettica che alterna con disinvoltura ruoli drammatici e comici", ha commentato il direttore del festival, Dieter Kosslick.



La 62enne attrice del New Jersey, già vincitrice di due Oscar e sette Golden Globe, nel 2003 a Berlino aveva ottenuto l'Orso d'Argento insieme a Juliane Moore e Nicole Kidman per il suo ruolo in "The Hours" di Stephen Daldry.