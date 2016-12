Morto Bob Anderson, uno dei "tre" Darth Vader

foto Ap/Lapresse 15:24 - E' morto a 89 anni Bob Anderson. Oltre a essere stato olimpionico di di spada, aveva interpretato Darth Vader nelle scene di duello di due film della saga di "Guerre Stellari", "L'impero colpisce ancora" e "Il ritorno dello Jedi". La sua partecipazione doveva essere inizialmente un segreto, a svelarlo ci pensò nel 1983 Mark Hamill, l'attore interprete di Luke Skywalker. - E' morto a 89 anni. Oltre a essere stato olimpionico di di spada, aveva interpretatonelle scene di duello di due film della saga di "", "" e "". La sua partecipazione doveva essere inizialmente un segreto, a svelarlo ci pensò nel 1983, l'attore interprete di Luke Skywalker.

Il ruolo di Anderson è stato infatti sempre tenuto molto in secondo piano. Per tutti dietro la maschera di Darth Vader c'era l'attore David Prowse, peraltro doppiato da James Earl Jones. In realtà nelle scene di duello, dove il cavaliere maestro del lato oscuro della Forza doveva dimostrare tutte le sue qualità di spadaccino con la spada laser, a indossare il mitico elmetto nero era proprio Anderson.



"Si è sempre pensato dovesse essere un segreto - disse Hamill nel corso di un intervista a "Starlog" -, ma alla fine ho detto a George Lucas che non mi sembrava giusto. Bob ha lavorato talmente sodo che merita un riconoscimento. E' ridicolo cercare di preservare il mito che sia stato fatto tutto da un uomo solo".