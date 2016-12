Helena conquista la Regina

foto Ap/Lapresse 14:51 - Helena Bonham Carter, grazie al ruolo da lei interpretato nel film premio Oscar "Il discorso del re", è stata nominata alla prestigiosa carica di "commendatore dell'impero britannico"(Cbe). L'attrice inglese compare nell'elenco delle 984 persone a cui il governo britannico ha attribuito un titolo di merito, onorificenza formalmente concessa da Elisabetta II, per essersi distinte nei più svariati ambiti. , grazie al ruolo da lei interpretato nel film premio Oscar "", è stata nominata alla prestigiosa carica di ""(Cbe). L'attrice inglese compare nell'elenco delle 984 persone a cui il governo britannico ha attribuito un titolo di merito, onorificenza formalmente concessa da, per essersi distinte nei più svariati ambiti.

Il ruolo di Elizabeth Bowes-Lyon, l'amorevole moglie di Re Giorgio VI, nonché madre dell'attuale Regina d'Inghilterra, le è valso numerosi riconoscimenti. Dopo aver conquistato il premio BAFTA come miglior attrice non protagonista e essersi guadagnata la nomination all'Oscar per la stessa categoria, ora la Bonham Carter è partita alla conquistata di Buckingham Palace.



L'attrice britannica, che vanta lei stessa origini aristocratiche, compare infatti nell'annuale New Year Honours List, una lista delle personalità meritevoli del titolo di "commendatore dell'impero britannico", per essersi distinte nei campi più disparati.



La Bonham Carter sembra essere a suo agio nell'interpretare teste coronate. Già nel 2010, infatti, aveva indossato i colorati panni della perfida Regina Rossa in "Alice in Wonderland", diretto da Tim Burton.