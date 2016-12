Botteghino: la zampata del gatto con gli stivali

foto Ufficio stampa 12:04 - Il box office a cavallo tra il 2011 e il 2012 regala due sorprese: la prima è il balzo in vetta agli incassi de "Il Gatto con gli stivali", che nel weekend incassa 2.328.511 euro portando a 11.768.010 euro gli introiti complessivi, scavalcando così "Sherlock Holmes: gioco di ombre". L'altro dato riguarda le difficoltà del Cinepanettone "Vacanze di Natale a Cortina", che finora ha incassato quasi la metà del suo omologo l'anno scorso. - Il box office a cavallo tra il 2011 e il 2012 regala due sorprese: la prima è il balzo in vetta agli incassi de "", che nel weekend incassa 2.328.511 euro portando a 11.768.010 euro gli introiti complessivi, scavalcando così "". L'altro dato riguarda le difficoltà del", che finora ha incassato quasi la metà del suo omologo l'anno scorso.

La commedia diretta da Neri Parenti è infatti scesa dal secondo al terzo posto, incassando 1.602.802 euro e portando gli incassi complessivi a 9.793.844 euro, di fatto quasi la metà di quanto incassò l'anno scorso "Natale in Sudafrica" fino al weekend precedente l'Epifania: 17.040.679 euro.



Le cose non vanno meglio per "Finalmente la felicità" di Leonardo Pieraccioni, che sempre secondo i rilevamenti Cinetel mantiene la quarta posizione incassando 1.546.467 euro, portando a 8.314.458 euro il bottino complessivo.



Stabile al quinto posto "Capodanno a New York" (998.307 euro), mentre perdono entrambi una posizione "Il figlio di Babbo Natale" e "Le Idi di marzo", sesto e settimo con 590.388 euro e 517.974 euro. Rimane in ottava posizione "Midnight in Paris" di Woody Allen, che incassa 315.862 euro e porta a 7.971.843 euro gli introiti totali, così come mantiene il nono posto "Il principe del deserto" di Jean-Jacques Annaud (222.148 euro). Chiude la top ten "Emotivi anonimi", decimo con 121.599 euro.