Vasco, auguri "diaboliki" via Facebook

foto Ansa 11:32 - Vasco Rossi, attraverso la storica portavoce Tania Sachs, saluta su Facebook il 2012. L'anno appena passato è stato intenso per il "Blasco": l'uscita dell'album "Vivere o niente", le "dimissioni" da rockstar e i problemi di salute, che l'hanno costretto a cancellare alcune date del tour di settembre. Un bilancio dell'anno appena concluso, ma con un occhio a quello che sta per iniziare, che lo vedrà in scena alla Scala di Milano. , attraverso la storica portavoce Tania Sachs, saluta suil 2012. L'anno appena passato è stato intenso per il "": l'uscita dell'album "Vivere o niente", le "dimissioni" da rockstar e i problemi di salute, che l'hanno costretto a cancellare alcune date del tour di settembre. Un bilancio dell'anno appena concluso, ma con un occhio a quello che sta per iniziare, che lo vedrà in scena alla Scala di Milano.

"Eh, gia'... sembrava la fine del mondo.. ma sono ancora qua...": attraverso la poesia della sua musica e con un fumetto (realizzato da Angelo e Marco Ricci) che lo ritrae sul palco, Vasco inaugura il nuovo anno sulla sua pagina Facebook.



Nel messaggio viene ripercorso l'anno del rocker, soffermandosi sugli eventi più importanti che l'hanno contraddistinto. "29 marzo: esce 'Vivere o niente', l'album più venduto di quest’anno", ma è con l'estate che stabilisce due nuovi record "le 4 serate a Milano, stadio San Siro, per 250.000 persone e le 2 serate consecutive sold out a Roma, stadio Olimpico il 1 e 2 luglio per 120.000."



A giugno l'annuncio shock: le sue "dimissioni" da rockstar. "Smettere i panni della rockstar, tornare libero di fare il rocker, per amore e non costretto a compiere imprese sempre più esagerate".



In autunno arriva invece un prestigioso riconoscimento cinematografico: "In settembre viene presentato al festival del Cinema, di Venezia 'Questa storia qua', il film di Sybille Righetti e Alessandro Paris che riscuote un grande successo di pubblico e di critica".



Ma il nuovo anno si prospetta altrettanto cruciale per la sua carriera. "Il 2012 è l’anno de la Scala, il prestigioso Teatro di Milano dove il 31 marzo debutterà 2L’altra metà del cielo" balletto in 4 atti, incentrato sulle figure femminili delle canzoni di Vasco".