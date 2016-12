Arthur Hiller, è morto a 92 anni il regista di "Love Story"

A diffondere la notizia è stata l'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences. Miller è morto nella sua casa per cause naturali. Il regista, presidente dal 1993 al 1997 dell'Academy - che organizza ogni anno gli Oscar - a lungo impegnato nel ramo dedicato ai registi dell'associazione, aveva collaborato con sceneggiatori come Neil Simon e Paddy Chayevsky. L'attuale presidente dell'Academy, Cheryl Boone Isaacs, ha detto che l'organizzazione è "profondamente rattristata" dalla morte di Hiller.

Hiller ha diretto più di 30 film dal 1957 al 2006: commedie, film drammatici, strappalacrime, storie di guerra, satire e musical e ha portato cinque diversi attori alla nomination per l'Oscar: O'Neal, MacGraw, George C. Scott, Maximilian Schell and John Marley. Due volte i suoi film hanno vinto la statuetta dorata, 15 le nomination. Il suo maggior successo resta senza dubbio "Love Story", con sette nomination tra cui miglior film e miglior regista: vinse un oscar soltanto, quella per la miglior colonna sonora originale.