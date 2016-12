Arriva "Latin Lover", esce al cinema l'ultimo film di Virna Lisi

12:00 - Arriva in sala il 19 marzo "Latin Lover", l'ultimo film interpretato da Virna Lisa. Tgcom24 offre in esclusiva una clip della commedia corale tutta al femminile di Cristina Comencini, che racconta l'incontro tra quattro sorelle a dieci anni dalla morte del padre Saverio (Francesco Scianna). Le figlie e le due moglie dovranno imparare a conoscersi, per affrontare insieme i segreti sepolti nel passato dell'uomo che le unisce.

A dieci anni dalla scomparsa di Saverio Crispo, un grande attore del cinema italiano, le sue quattro figlie (avute da mogli diverse in altrettante parti del mondo) si radunano nella casa del paesino pugliese dove è nato.



C'è la figlia italiana Susanna (Angela Finocchiaro), quella francese Stephanie (Valeria Bruni Tedeschi), con il più piccolo dei tre figli avuti da tre padri diversi, la figlia spagnola Segunda (Candela Peña), che si è sposata con un impenitente traditore e l'ultimogenita svedese (Pihla Viitala), che il padre non l'ha quasi mai visto.

Latin Lover - "La sorella americana" Clip esclusiva dal nuovo film di Cristina Comencini.

A gestire la famiglia allargata ci sono la prima moglie italiana Rita (Virna Lisi), che se lo è ripreso e curato in vecchiaia, e l'attrice spagnola Ramona (Marisa Paredes) che lo ha sposato ai tempi dei western all'italiana. Nessuna delle figlie ha conosciuto veramente il grande padre, ma ognuna lo ha mitizzato e amato nelle diverse epoche della sua trionfale carriera.



Nel mezzo dei festeggiamenti, quando ancora è attesa la quinta figlia Shelley (Nadeah Miranda), l'americana riconosciuta con la prova del Dna, irrompe Pedro (Lluís Homar) che pare conoscere l'attore meglio di chiunque altro. Tra conferenze stampa, proiezioni e segreti, le donne del grande divo rivaleggiano e si affrontano, in un crescendo di situazioni tragicomiche.