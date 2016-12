Arriva il fenomeno J Balvin, la hit "Ginza" è un reggaeton da 350 milioni di clic

Si chiama J Balvin il nuovo fenomeno della musica latina nel mondo. Il suo singolo "Ginza", dopo aver debuttato al numero uno delle classifiche in USA e Messico, è arrivato in Italia imponendosi come il primo tormentone del 2016. Il video che accompagna la hit punta verso i 350 milioni di clic, una cifra record per un brano in lingua spagnola. Un mix vincente, che mescola i ritmi colombiani con il progressive Hip-Hop e R&B.