Arriva al cinema la "Beata ignoranza" tutta da ridere di Giallini e Gassmann

E' la storia di due coetanei molto diversi tra loro. Filippo (Alessandro Gassmann) è il nuovo professore di matematica. Da quando è arrivato a scuola ha conquistato tutti, dai colleghi agli alunni, che adorano il suo metodo di insegnamento, basato su risoluzioni prendendo le risposte direttamente dalla rete, alternandole agli immancabili selfie con tutta la classe. L’unico che la pensa diversamente è Ernesto (Marco Giallini), un professore d’italiano conservatore e rigorosamente senza computer e con un cellulare totalmente desueto. L'essere fuori dalla rete è per lui solo un motivo di vanto. Con Filippo si conoscono da quando erano ragazzi e recitavano in una piccola compagnia teatrale con Marianna (Carolina Crescentini), ma poi qualcosa andò storto e molte cose sono cambiate. Quando arriverà una novità inaspettata uno cercherà di fare a meno della tecnologia, l’altro cercherà di capirla e di farsela piacere, sempre e comunque per Nina (Teresa Romagnoli), una venticinquenne a cui sono legati entrambi.



“Da sempre volevo parlare delle relazioni, perché anni fa mi resi conto che oramai anch’io stavo andando in crisi, troppo preso dalle sciocchezze online che mi avevano fatto perdere interesse per le mie vere passioni”, ha spiegato il regista Massimiliano Bruno.