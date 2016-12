6 novembre 2014 Arisa torna single e mostra il lato B La cantante è in una fase di "riflessione" con il manager Lorenzo Zambelli e a Milano sfoggia una forma perfetta Tweet google 0 Invia ad un amico

10:06 - Ha ritrovato una forma invidiabile, merito della bicicletta che Arisa non abbandona mai, tanto che se la porta dietro anche quando entra in gioielleria. "Novella2000" l'ha beccata a Milano alle prese con l'acquisto di un anello. Che la cantante 32enne sceglie da sola. Da poco è tornata single o comunque è in una fase di "riflessione" con il manager Lorenzo Zambelli. Così preferisce concentrarsi sullo shopping e il fisico, il lato B ne è un esempio.