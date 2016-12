Arisa, selfie sul water: che esempio!

Non c'è limite al trash social. Arisa, Rosalba Pippa da Pignola , provincia di Potenza, pubblica un selfie sul water, i follower replicano – qualcuno divertito, qualche altro scandalizzato – e lei rincara la dose: altro scatto sul wc e spiegazione sulla sua vita intestinale: "Guardate che quella cosa lì è tutto”. "In fondo la facciamo tutti, no?" scrive un fan...

La cantante di Sincerità e La Notte, l'altro giorno, ha pubblicato su Facebook un selfie dal water scrivendo: “Buongiorno. Stamattina spenta, ieri esagerato, a letto troppo tardi.. Oggi ripresa lenta.. Lenta.. Lennnnnnnn..ta. Ricordatemi così!”. E come previsto la reazione dei fan non si è fatta attendere: qualcuno l'ha presa sul ridere, qualche altro è rimasto deluso e destabilizzato dalla caduta di stile.



Ma la cantante ha insistito e qualche ora dopo ha pubblica un altro selfie dal water con una spiegazione dettagliata: “Quindi(?) cosa si mangia oggi? Io orata, piccola… Pomodori e riso integrale “per facilitare l'abituale transito intestinale".. Haha! Guardate che quella cosa lì è tutto. Pensate se non puliste dai rifiuti ogni giorno la vostra casa, sarebbe intasata di sporcizia. Il nostro corpo è la casa. Non capisco tanto sgomento: bisogna impegnarsi. E dare il buon esempio, tutti i giorni".