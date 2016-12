Arisa, mille volti e una voce unica: ecco il suo meglio

Si intitola "Voce - The Best Of" l'album che raccoglie il meglio della carriera di Arisa. Dopo cinque dischi pubblicati (e due Festival di Sanremo vinti), la cantante fa un bilancio del suo percorso attraverso 19 brani tra i più rappresentativi, da "Sincerità" che l'ha fatta scoprire dal grande pubblico all'ultimo duetto con Tricarico, "Una cantante di musica leggera".