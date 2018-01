Arisa e Levante, lite a colpi di extension: "Mi hai copiato il look, brutta imitazione"

Con Arisa e Levante si ritorna ai tempi in cui non esisteva il politically correct e le cantanti italiane se le suonavano di santa ragione. Ad accendere la miccia è il look. Più precisamente le extension. Rosalba da qualche settimana esibisce una nuova chioma, che secondo qualcuno ricorda troppo la giudice di X Factor. La stessa su Instagram ha ironizzato sulla presunta imitazione dando vita a un botta e risposta al vetriolo. Con tanto di pace finale...

Dopo che il sito di Vanity Fair ha fatto notare la somiglianza, Levante ha pubblicato un video polemico davanti a una tazza: "C'è una cosa che mi ha fatto riflettere: la colazione. Io amo fare colazione con dei cereali al cioccolato di cui non dirò il marchio. E ieri non trovavo la mia scatola, quella del marchio che preferisco e mi sono dovuta accontentare di una... imitazione. Di una brutta imitazione. E allora io dico: ma perché non ti fai il cereale tuo invece di copiare gli altri?".

La risposta non si è fatta attendere. Così Arisa ha replicato: "Sai quanti cereali sottomarca ti devi mangiare ancora (mostrando la foto che ritrae la loro somiglianza)... Fai la brava tesoro: un conto sono i giornalisti, ma se ti ci metti pure tu a fare la str... ci fai una brutta figura. Sbagliato. Buon tutto con affetto e simpatia". Quindi riprende il motto della collega "girl power" con tanto di punti di domanda: "Non aggiunGo altro...".

Ma tutto è bene quel che finisce bene. Levante ha infine pubblicato un video in cui dice di aver preso in giro Arisa e la stessa ne ha aggiunto un altro in cui sottolinea che "era tutto uno scherzo"...