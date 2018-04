Arisa cambia ancora look... eccola in versione "Marilyn Monroe"

Arisa ha spesso abituato i suoi fan a continui cambi di look, soprattutto per quanto riguarda i capelli. L'abbiamo vista in versione rasata al naturale o biondo platino, coi capelli lunghi al naturale, con le extension o con le parrucche. Proprio una folta parrucca bionda, che la fa sembrare quasi Marilyn Monroe , è stata l'ultima trovata della cantante, prontamente documentata con uno scatto su Instagram .

Con la consueta ironia che la contraddistingue, Arisa ha voluto scherzare ancora una volta sui suoi capelli.



"Il digestivo #alpestre (un amaro antichissimo senza zucchero fatto con erbe speciali) fa crescere i capelli biondi in poche ore, li lucida e li mette in piega. Provare per credere e poi ti senti leggggggggeeeeeroooo.." ha scritto per commentare questa nuova trovata in fatto di look. Giusto il tempo di postare la foto e poi però la cantante è tornata nei suoi consueti panni, con i capelli corti e scuri, come testimoniato nelle stories successive.



Questa è solo l'ultima delle sue "follie" social. Di recente si era fotografata intenta a farsi... la barba. Un'immagine, la sua, che forse ha voluto ricordare la copertina di "Esquire" del 1965 in cui Virna Lisi compie la stessa azione.