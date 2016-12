Arisa barcolla e si butta tra le braccia di Manuel Agnelli

I tacchi altissimi e forse qualche bicchiere di troppo. Così Arisa barcolla per le vie del centro di Milano . Il settimanale " Novella2000 " ha pizzicato la cantante in due momenti di una serata allegra: all'uscita di una famosa discoteca con due amici che la sorreggono e la portano fino all'auto. E tra le braccia di Manuel Agenelli . Una notte davvero brava...

La cantante ha infatti passato una serata di festa con Alvaro Soler, Fedez, e Manuel. Poi tutti sono stati invitati dal rapper nel suo nuovo super attico. E anche lì Arisa deve aver esagerato tanto che nella notte, sotto casa di Fedez, viene aiutata da Agnelli. In questi giorni la cantante in tv non ha fatto mistero di essere tornata single, con battute e ammiccamenti scherzosi anche nei confronti dei concorrenti. E si è già "buttata" tra le braccia di Manuel...