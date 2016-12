Arianna canta con Shaggy: "Adesso o mai" è l'inno dell'estate

" Adesso o Mai " è il nuovo singolo di Arianna con lo speciale featuring di Shaggy . Un brano fresco e solare che unisce i toni bassi e intriganti della voce del cantante giamaicano, alla potente voce dell'artista italiana. Il brano è disponibile anche in inglese con il titolo " If U Slip U Slide ". Tgcom24 offre il video in esclusiva della versione in italiano.

Arianna torna quindi a collaborare con un artista internazionale dopo il brano "Sexy People" con Pitbull, tormentone dell'estate 2013, il cui video cliccatissimo ha ottenuto 20 milioni di views, classificandosi in vetta alla Usa dance chart di Billboard.



"L'idea di collaborare è nata per caso, una sera dello scorso maggio durante una cena a casa mia, a Detroit - racconta Arianna - Dopo cena, ho improvvisato un'esibizione di un brano tratto dal musical 'Masaniello' in dialetto napoletano e Shaggy è rimasto così colpito dalla mia voce che ha voluto subito farmi incidere il brano nel suo studio di New York".



Il cantante giamaicano conferma: "La canzone era perfetta per il tono della sua voce, un mix di reggae e ritmo latino. Così è venuta nel mio studio di New York per registrare la versione in italiano regalando al brano, tutta la sua sensualità, il risultato è incredibile. Non vedo l'ora di venire in Italia durante l'estate per cantare insieme quest'inno all'estate".