Ariana Grande, una donna pericolosa in lingerie

I capelli sciolti, senza più la famosa coda di cavallo, tanto pizzo e lingerie sexy. Ariana Grande è tornata. La cantante lancia il video del nuovo singolo "Dangerous Woman" e l'atmosfera si fa sempre più bollente. Il brano, schizzato immediatamente al primo posto delle charts iTunes americane, dà il titolo al nuovo album che esce il 20 maggio e che contiene 15 nuove canzoni compresa una collaborazione con Lil Wayne in "Let Me Love You".