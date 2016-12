Ariana Grande, un talento... pericoloso: alla conquista del mondo con "Dangerous Woman"

E' uscito " Dangerous Woman ", nuovo album di Ariana Grande , stella pop italoamericana. Nell'album, composto da 11 canzoni, figurano i featuring di Lil Wayne, Nicki Minaj, Macy Gray e Future. Incoronata qualche giorno fa con l'appellativo di "Diva" da Billboard, la Grande sarà protagonista in Italia il 6 giugno, come ospite all'Arena di Verona per i Wind Music Awards , dove presenterà il nuovo singolo "Into You" .

Talento multiforme, Ariana Grande è diventata famosa come attrice di due sitcom di Nickleodeon, "Victorious" e "Sam & Cat". Ma se quella è stata la rampa di lancio, una volta imboccata la strada della musica il suo percorso è stato inarrestabile. L'album "My Everything" ha venduto oltre 5 milioni di copie nel mondo, mentre Spotify l'ha certificata, insieme a Rihanna, come personaggio femminile più influente del momento nella musica e nella cultura: Ariana è l’artista più ascoltata in Italia seguita a ruota da Rihanna mentre a livello globale le posizioni si invertono lasciando in ogni caso Beyoncè al 3° posto).



E che capacità recitativa si mescoli a grande vocalità lo dimostra anche una sua recente partecipazione al Saturday Night Live dove, con grande ironia, ha imitato alla perfezione mostri sacri come Celine Dion, Britney Spears, Rihanna, Shakira e Whitney Houston.