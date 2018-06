Ariana Grande: il nuovo amore è Pete Davidson, la conferma... in televisione

Adesso è ufficiale: Ariana Grande e lo stand up comedian Pete Davidson , comico del 'Saturday Night Live', si sono fidanzati. Dopo la rottura con il rapper Mac Miller , la popstar sembra essersi nuovamente innamorata. La conferma della relazione tra i due, di cui da tempo circolava la voce, arriva dallo stesso Davidson , durante uno scambio di battute con Jimmy Fallon nel rinomato e seguito “Tonight Show” della NBC .

La cantante era stata nello studio televisivo giusto un mese fa, concedendo la prima intervista dopo l'attentato di Manchester, avvenuto durante un suo concerto, l'anno scorso, ma senza rivelare nulla sulla sua vita sentimentale..

Fino ad ora solo qualche scatto social aveva permesso ai fan di pensare che Davidson potesse essere la nuova fiamma della giovane pop star americana.

Durante il programma Fallon ha scherzato un po', dicendo che non era necessario mettersi con Ariana per partecipare allo show.

Pete ha risposto “ma io l'ho fatto”, cofermando i rumor e mandando in tilt i fan accaniti della cantante.