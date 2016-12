Ariana Grande, gattina sexy per il nuovo video

08:33 - Ariana Grande ha tirato fuori le unghie ed è pronta a graffiare la rivale Miley Cyrus. Nel suo ultimo video la 21enne si trasforma in una gattina sensuale e maliziosa, che gioca a fare le fusa sulle note del suo singolo "Love Me Harder". Finora la Grande aveva puntato su un'immagine da brava ragazza, ma adesso è cresciuta e ha detto addio al look acqua e sapone per indossare lingerie di pizzo e tacchi alti.