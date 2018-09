Ariana Grande, fan preoccupati per i post sui social: "Sono stanca... voglio solo un giorno di pace"

"Voglio solo un giorno di pace. Soltanto uno, per favore". Ariana Grande si sfoga su Twitter con un post che preoccupa i suoi quasi 58 milioni di follower. Immediate le reazioni e pioggia di frasi di incoraggiamento per la giovane popstar. Non è stato un anno facile per lei. Prima l'attentato durante un suo concerto, con 30 vittime, poi, tre settimane fa la morte del suo ex compagno, il rapper Mac Miller: "Sono così stanca..." aggiunge la cantante.

"Everything will be ok", ossia tutto andrà bene, ripete Ariana Grande in più post su Twitter. Una frase che Mac Miller si era persino cucita sulle felpe e che la popstar ora utilizza quasi come auto incoraggiamento. La morte del rapper è ancora dolorosamente viva e, nonostante il suo nuovo fidanzato Pete Davidson le stia accanto, Ariana non è ancora riuscita a superare questo ennesimo lutto nella sua vita. La sua ultima esibizione è datata 1 settembre, poi la notizia del presunto suicidio di Mac Miller. Per mantenere vivo il suo ricordo la cantante ha deciso di occuparsi del cane, Myron, preso con Miller nel 2007 e poi rimasto a lui, quando i due si lasciarono. Ed è un video con Myron, l'ultimo che la popstar ha postato sui social: Ariana ha il volto triste e sconsolato di chi sta vivendo un momento di grande dolore.