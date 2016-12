Aretha Franklin ricorda il padre in un concerto gospel e commuove

Suo padre, morto nel 1984, avrebbe compiuto 100 anni nel 2015 e Aretha Franklin l'ha voluto ricordare a modo suo, nella città Natale, Detroit, con un gospel che ha fatto commuovere i presenti. Anche perché il padre, il reverendo CL, è stata una fiogura molta amata dalla comunità di colore in quanto attivista per i diritti civili. Durante il concerto, la regina del soul, ha omaggiato anche il fratello (il reverendo Cecil), scomparso nel 1989.

Il padre era infatti un predicatore battista molto famoso e con i figli è sempre stato molto severo anche se non è riuscito a salvare il suo matrimonio con Barbara, cantante gospel, che andò via di casa quando Aretha aveva sei anni.



Dopo la separazione la famiglia si trasferì a Detroit, dove la Franklin ha frequentato le stelle del mondo musicale fra le quali Smokey Robinson, e dove il padre divenne ministro di una comunità religiosa con migliaia di fedeli e volle Aretha e le sue due sorelle Carolyn ed Erma nel coro. Per questo la cantante è sempre stata legata al padre, e ricordarlo per lei, è stato come ringraziarlo per la passione che le ha trasmesso.