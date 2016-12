Apple Music Festival, è la notte degli One Direction

Tocca agli One Direction e alle Little Mix all' Apple Music Festival , scattato lo scorso 19 settembre. E' il turno dei "figli" di Simon Cowell sul palco della Roundhouse di Londra, dove, dopo i Take That, Ellie Goulding e Carrie Underwood , si alterneranno tanti big della musica, da Pharrell Williams ai Chemical Brothers , fino a Florence and the Machin e, che il 28 settembre chiuderà la rassegna, trasmessa in tutto il mondo grazie al web.

Dieci giorni di concerti con artisti di primo piano all'Apple Music Festival, che anche il pubblico italiano può seguire live o on demand su Apple Music o con Apple TV.



Gli One Direction saliranno sul palco dopo le Little Mix, un incrocio che solo pochi mesi fa sarebbe stato un affare di cuore tra l'ex 1D Zayn Malik e la stellina della girl band Perrie Edwards. Malik ha abbandonato prima il gruppo e poi la fidanzata ed entrambi si sono tuffati nella musica per superare lo shock. Quello di Londra potrebbe essere uno degli ultimi concerti della band, che si appresta a prendersi un anno sabbatico. I quattro ragazzi giurano che si tratta di una pausa, ma i fan restano in apprensione.



Il 23 settembre si esibirà The Weeknd, preceduto da Grace Mitchell e Justine Skye. Poi saranno i Chemical Brothers a far ballare la capitale britannica. Il 25 settembre sarà il turno di Disclosure, LION BABE e NAO, mentre è attesissimo l'appuntamento del 26 con lo "sforna hit" Pharrell Williams, sul palco dopo Leon Bridges. Il 27 Jack Garratt scalderà il pubblico per poi lasciar spazio ai Mumford & Sons. Toccherà a James Bay e Florence & The Machine salutare la rassegna, inaugurata nel 2007.



L'iTunes Festival, infatti, fu promosso dall'Institute for Contemporary Arts di Londra in quell'anno e da allora ha visto oltre 550 artisti esibirsi davanti ad oltre mezzo milione di fan e decine di milioni in più online e on-demand. Fra gli artisti che si sono esibiti in passato ci sono Adele, Beck, Coldplay, Elton John, Foo Fighters, Justin Timberlake, Kings of Leon, Lady Gaga, Katy Perry, Maroon 5, Muse, Sir Paul McCartney e molti altri.