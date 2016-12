27 novembre 2014 Aperitivo in concerto tra jazz e rock nel segno dei King Crimson Domenica 30 novembre al Manzoni di Milano straordinaria collaborazione tra il Delta Saxophone Quartet e Gwilym Simcock Tweet google 0 Invia ad un amico

09:52 - Nuovo appuntamento al teatro Manzoni di Milano con la rassegna "Aperitivo in concerto". Quella che va in scena domenica 30 novembre, alle 11, è una prima assoluta: "The Crimson Project". Sul palcoscenico il Delta Saxophone Quartet e il pianista Gwilym Simcock presenteranno il loro progetto dedicato a una delle band icona del progressive, i King Crimson, per un concerto a cavallo tra il rock e il jazz.

Il Delta Saxophone Quartet è oggi uno dei più prestigiosi gruppi di sax, mentre il pianista Gwilym Simcock è uno dei nomi più in vista dell’attuale British Jazz, già collaboratore del batterista Bill Bruford, a lungo componente degli stessi King Crimson.



Precedute da “Kind of Red”, composizione firmata da Simcock ispirandosi all’album Red, si ascolteranno originali riletture di brani che coprono tre decenni del composito percorso artistico dei King Crimson: “The Night Watch” e “The Great Deceiver” da Starless And Bible Black (1974), “Two Hands” da Beat (1982), “Coda: Marine 475” e “Dinosaur” da Thrak (1995).



Specializzato nell’esecuzione di pagine di musica contemporanea, il Delta Saxophone Quartet (Chris Caldwell, sax baritono, Graeme Blevins, soprano, Pete Whyman, contralto, Tim Holmes, tenore) non è nuovo a incursioni in territori affini al jazz e al rock più intelligente: nel 2007 ha registrato l’album “Dedicated To You…But You Weren’t Listening”, appassionante viaggio nel mondo sonoro dei Soft Machine, altro gruppo inglese che, al pari dei Crimson, ha avuto un ruolo importante nel traghettare un’intera generazione di giovani ascoltatori dal rock verso il jazz e la musica più sperimentale.



The Crimson Project, che vede la partecipazione di Gwilym Simcock anche nelle vesti di compositore e arrangiatore e si inserisce nelle iniziative celebrative del 30° anniversario del Delta Saxophone Quartet, è una coproduzione di “Aperitivo In Concerto”, Arts Council England e Performing Society For New Music.



