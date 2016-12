17 ottobre 2014 Aperitivo in concerto, la 30.ma stagione apre nel segno della tradizione brasiliana Domenica 19 ottobre sul palco del teatro Manzoni di Milano salirà il violoncellista brasiliano Jaques Morelenbaum, per un concerto dedicato alle musiche di Antonio Carlos Jobim Tweet google 0 Invia ad un amico

12:42 - Domenica 19 ottobre, alle 11, al Teatro Manzoni di Milano la rassegna "Aperitivo in concerto" inaugura la sua 30.ma edizione. Si apre con un concerto del Cello Samba Trio dell'acclamato violoncellista brasiliano Jaques Morelenbaum – con la partecipazione della cantante Paula Morelenbaum - dedicato alle musiche di Antonio Carlos Jobim, parte di una mini-serie incentrata sulla tradizione musicale del Brasile.

Una partenza di grande livello per una rassegna che anche quest'anno, nell'occasione di un anniversario così importante, presenta un cartellone ricco. Una qualità di proposta certificata dalla risposta del pubblico, dal momento che gli abbonamenti sono cresciuti del 12% rispetto alla scorsa stagine.



La scelta di partire con Morelenbaum non è casuale. Nel corso della sua esistenza, "Aperitivo in concerto" ha costantemente esplorato le culture extra-europee, veri e propri laboratori linguistici che oggi, con la progressiva perdita di centralità culturale del continente europeo, elaborano e già divulgano la colonna sonora del nostro futuro.



Il Brasile ha creato una fucina culturale che, fra le molte imprese realizzate, ha saputo fondere la tradizione barocca portoghese con la complessità ritmica di origine africana., dando vita a un repertorio complesso, sofisticato e in grado di rispondere contemporaneamente alle esigenze della cultura popolare come di quella erudita. Antonio Carlos Jobim, di cui ricorrono i vent’anni dalla morte, è stato compositore capace di trattare istanze popolari con una scrittura particolarmente raffinata, producendo una messe di capolavori che hanno avvicinato la forma della canzone al mondo dell’arte



Jaques Morelenbaum, virtuoso strumentista e arrangiatore, è stato a lungo stretto collaboratore di Jobim, della cui opera è eccellente conoscitore e interprete: più di altri, il Cello Samba Trio (in cui spiccano anche la chitarra di Lula Galvão e la variegata arte percussiva di Rafael Barata) sa mettere in risalto le molte sottigliezze delle pagine del compositore, l’afflato poetico, la sensibilità coloristica, la ricchezza e flessibilità ritmica, l’ineffabile melodismo, la varietà del vocabolario, senza perdere di vista l’intensità comunicativa che è tratto fondante della tradizione musicale brasiliana e che trova nella voce di Paula Morelenbaum uno strumento duttile quanto espressivo ed elegante.



La musica di Antonio Carlos Jobim è stata e ancora è un vero e proprio ambasciatore del Brasile: il volto gentile, il tratto coinvolgente, l’anima sorridente e al contempo languida di una nazione dall’identità multietnica in cui Africa ed Europa s’incontrano da secoli in un meticciato con risultati di straordinaria originalità e profondità poetica. Un dialogo fra culture che è sempre stato la vera raison d’être di "Aperitivo in concerto".



